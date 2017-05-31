Минобороны Финляндии накажут за притеснение россиян

Полиция Финляндии проводит расследование по делу о массовых нарушениях прав граждан России, служащих в рядах финской армии. Как заявил следователь Криминальной полиции Яри Ниеминен, в настоящее время выявлено два факта ущемления прав лиц, имеющих двойное гражданство - России и Финляндии.

В первом случае молодому человеку отказали в предоставлении работы в гарнизонной части на том основании, что он является обладателем сразу двух паспортов. Во втором случае был зафиксирован факт отстранения от службы на секретном военном объекте военнослужащего с российским и финским гражданством.

По данным финского информационного портала "Юле", в распоряжении полиции находится внушительная папка зафиксированных в финской армии нарушений. По данным экспертов, результаты расследования могут привести к массовым увольнениям финских генералов и даже министра обороны страны Саули Ниинистё.