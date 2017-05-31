Главные события у вас в почте
Минобороны Финляндии накажут за притеснение россиян
Полиция Финляндии проводит расследование по делу о массовых нарушениях прав граждан России, служащих в рядах финской армии. Как заявил следователь Криминальной полиции Яри Ниеминен, в настоящее время выявлено два факта ущемления прав лиц, имеющих двойное гражданство - России и Финляндии.
В первом случае молодому человеку отказали в предоставлении работы в гарнизонной части на том основании, что он является обладателем сразу двух паспортов. Во втором случае был зафиксирован факт отстранения от службы на секретном военном объекте военнослужащего с российским и финским гражданством.
По данным финского информационного портала "Юле", в распоряжении полиции находится внушительная папка зафиксированных в финской армии нарушений. По данным экспертов, результаты расследования могут привести к массовым увольнениям финских генералов и даже министра обороны страны Саули Ниинистё.
Поводом для разбирательства послужили статьи, в которых финские журналисты сообщили о "тайной инструкции" минобороны по ограничению доступа к ряду должностей в системе оборонительных сил страны для лиц с двойным гражданством. Документ содержал указания, какие задачи призывники с двойным гражданством могут выполнять, а какие - нет. Однако в законе о гражданстве Финляндии прописано, что при приеме на работу, в том числе в вооруженные силы страны, лица с двойным гражданством имеют равные права с обычными гражданами Финляндии.
Оставить комментарий