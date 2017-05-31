Главные события среды

Путин снял ряд ограничений с Турции

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых санкций в отношении Турции, в том числе глава государства частично возобновил соглашение об условиях взаимных поездок граждан. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Суд удовлетворил иск Усманова к Навальному

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к блогеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), передает корреспондент ТАСС

Песков о позиции дочери по реновации: Она взрослая женщина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию своей дочери Елизаветы в инстаграме, в котором она поддержала программу сноса пятиэтажек (реновации) в Москве, передает РИА «Новости»

Подлодка «Краснодар» нанесла удар по Пальмире

Находящиеся в акватории Средиземного моря российский фрегат «Адмирал Эссен» и подводная лодка «Краснодар» выпустили четыре крылатых ракеты «Калибр» по объектам «Исламского государства» в районе сирийской Пальмиры. Об этом в среду, 31 мая, сообщает Минобороны

На Украине арестовали принадлежащие «Газпрому» акции

" Газпром" получил от министерства юстиции Украины постановление об открытии исполнительного производства на 394,6 миллиарда рублей и наложении ареста на принадлежащие " Газпрому" акции компании " Газтранзит" в рамках антимонопольного дела, говорится в отчете газового холдинга по МСФО за первый квартал 2016 года.

Назван срок возвращения доходов россиян к докризисному уровню

Минэкономразвития сообщило, что россияне могут рассчитывать на возвращение своих доходов к докризисному уровню только к 2022 году. Пенсии же не достигнут этих показателей и к 2035 году.

Пенсии россиян до 2035 года расти не будут

Фото: Известия

Министерство экономического развития закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет, об этом сообщают «Ведомости» , со ссылкой на документ.

Жители Крыма остались без «Яндекса» и «Вконтакте»

В среду, 31 мая, украинский провайдер «Воля» заблокировал доступ к «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru для жителей Крыма и Севастополя. Об этом сообщает ForPost.

До 24 м/с: москвичей предупреждают об очередном урагане

Днем в среду, 31 мая, и до 07:00 четверга, 1 июня, в Подмосковье ожидаются дождь, гроза и сильный ветер с порывами от 15-20 до 24 метров в секунду. Экстренное предупреждение опубликовано на официальном сайте управления МЧС России по Московской области.