AP: Дональд Трамп предлагает главам государств связываться с ним по мобильному телефону

Президент США Дональд Трамп дает номер своего мобильного телефона мировым лидерам и призывает их звонить ему напрямую, сообщает AP со ссылкой на бывших и действующих представителей американской администрации. По данным источников, с таким предложением господин Трамп обращался по меньшей мере к президенту Мексики Энрике Пенье Ньето и премьер-министру Канады Джастину Трюдо

Источники отмечают, что пока только господин Трюдо воспользовался этим предложением. По данным французских чиновников, Дональд Трамп также обменялся номерами телефонов с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Агентство отмечает, что действия американского президента «не только нарушают дипломатический протокол, но и ставят под вопрос безопасность переговоров главнокомандующего ВС США».

О том, какое значение имеет соблюдение дипломатического протокола, читайте в материале «Ъ FM» «Тонкий момент».