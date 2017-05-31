В Чехии за сигарету в ресторане посетители заплатят штраф $200

В международный день борьбы с курением, 31 мая, в Чехии вступил в действие закон о запрете курения в общественных местах, например, за сигарету, зажженную в ресторане, посетители на месте заплатят штраф в размере 5 тысяч крон (около 200 долларов), сообщило республиканское ТВ.

"Штрафы, налагаемые за нарушения нового закона на граждан, действуют уже с 31 мая. Для владельцев ресторанов и других общественных заведений оставлен льготный период в 90 дней для подготовки к нововведению. Но и штрафы после этого для них будут гораздо более крупные, до двух миллионов крон (около 80 тысяч долларов), что для многих владельцев небольших питейных заведений является, фактически, разорительной суммой", — говорится в сообщении. Чехи – одни из самых заядлых курильщиков в Европе Согласно новому закону, отныне в Чехии полностью запрещено курение в публичных местах и на остановках общественного транспорта, а также продажа табачных и алкогольных изделий, в том числе, через автоматы, на молодежных мероприятиях и вблизи школ. В ресторанах и барах можно будет курить лишь на открытых террасах. Специальные курительные помещения будут открыты в аэропортах и крупных торговых центрах. Электронные сигареты приравнены к обычным.

Одновременно закон устанавливает жесткие санкции за нарушение указанных мер. В частности, за продажу сигарет детям до 18 лет руководитель торгового учреждения может быть наказан штрафом в размере до двух миллионов крон (около 80 тысяч долларов).

По словам главы минздрава республики Милослава Людвика, "курение напрямую или косвенно ежегодно приводит к смерти 18 тысяч жителей страны". Согласно статистике, в Чехии постоянно курит 28,7% населения (из них 16% — дети в возрасте от 15 лет). По этому показателю республика занимает четвертое место среди государств Евросоюза

В последние дни сотрудники местных турагентств готовились к активной пропаганде нового закона среди приезжающих в страну зарубежных туристов, к которым со стороны специальных санитарных патрулей, которые будут контролировать выполнение закона в заведениях общепита, не ожидается никакого снисхождения.

В настоящее время полностью запрещено курение в общественных местах в 11 европейских странах: Португалии, Испании, Франции, Великобритании, Ирландии, Латвии, Венгрии, Болгарии, Греции, Кипре и Мальте. Почти полностью запрещено курение в публичных местах, за редким исключением, еще в 11 странах Европы: Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландах, Румынии, Эстонии, Литве, Польше, Италии, Бельгии и Словении. Частично ограничено курение в общественных местах в 5 европейских странах: Германии, Австрии, Словакии, Хорватии и Люксембурге.

Новый закон направлен и против продажи алкоголя несовершеннолетним

Вступивший в среду в действие закон предусматривает также жесткое ограничение продажи алкогольных напитков молодежи до 18 лет. В случае обнаружения в барах или ресторанах подвыпивших юнцов, к владельцам заведения могут быть приняты весьма суровые меры: штраф в размере до двух миллионов крон (около 80 тысяч долларов) и даже временное закрытие помещения.

Кроме того, работники тех заведений, в которых подается алкоголь, должны теперь следить за состоянием своих посетителей и не обслуживать тех, кто свою дозу уже принял.

Чехия сейчас входит в первую пятерку европейских стран в потреблении алкоголя: условный средний гражданин республики выпивает в год 8-9 литров спиртных напитков. Ежедневно употребляют алкоголь около 20% молодежи в возрасте от 15 лет.