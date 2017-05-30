"Оппозиционный блок" требует пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС

Фракция "Оппозиционного блока" в украинском парламенте потребовала пересмотра экономической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом

Во вторник парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС одобрил соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Теперь его должны подписать король и министр иностранных дел Нидерландов, затем нормативный документ опубликуют в официальном вестнике страны. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассчитывает, что процедура ратификации соглашения будет завершена к саммиту Украина-ЕС в июле.

"Оппозиционный блок" приветствует окончательную ратификацию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Однако мы требуем в интересах государства и его граждан пересмотреть экономическую часть соглашения. Отношения с зарубежными партнерами должны быть взаимовыгодными", — говорится в заявлении фракции, опубликованном во вторник на сайте партии.

Как отмечается, "Оппозиционный блок" требует от власти начать переговоры о пересмотре экономической части и "принять меры по восстановлению позиций украинских экспортеров на всех зарубежных рынках".

В мае 2017 года лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что украинские товаропроизводители оказались заложниками "заведомо невыгодного и откровенно кабального" соглашения об ассоциации с Евросоюзом, экспансия на рынок ЕС "провалена окончательно и бесповоротно".

Он напомнил, что "и в 2016, и в 2017 году по ряду позиций украинские экспортеры исчерпали объемы беспошлинных поставок уже в первые недели января… возмущение украинских экспортеров побудило власть поднять вопрос о пересмотре квот… но, как оказалось, европейцы идти на уступки Киеву не спешат".

Медведчук считает, что к "партнерству" с Киевом у Брюсселя типично европейский прагматичный подход: увеличенные квоты на то, что Украина не производит, и мизерные ― на продукцию, которую она готова отправлять на экспорт.