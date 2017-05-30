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Президент Молдавии прокомментировал высылку дипломатов РФ из страны
Российским властям не следует поддаваться на провокации молдавского правительства. С таким заявлением выступил президент Молдавии Игорь Додон. Его слова передает РИА Новости.
Указ о высылке россиян подписали министр иностранных дел и евроинтеграции Андрей Галбур и руководитель Службы информации и безопасности республики Михай Балан. Додон обещал потребовать от чиновников «детальный отчет» в связи с их действиями. Президент Молдавии заявил, что было бы «логично, чтобы они подали в отставку». 31 мая Додон отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в экономическом форуме.
29 мая МИД Молдавии объявил персонами нон грана пятерых российских дипломатов. Имена представителей дипмиссии не сообщались. По словам премьер-министра страны Павла Филипа, решение было принято в связи с поступившей информацией от спецслужб. Президент Молдавии Игорь Додон осудил решение МИД Молдавии, назвав его «возмутительным жестом». В Москве обещали «адекватно ответь» на действия молдавских властей. В 2016 году власти Молдавии депортировали из Кишинева съемочные группы телеканалов «Россия 24» и «Звезда». Причиной высылки журналистов назывались проблемы с аккредитациями.
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