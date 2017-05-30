Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию ЕС и Украины

Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина — Европейский Союз . На данный момент Нидерланды - единственная страна ЕС, которая до сих пор не ратифицировала соглашение. Об этом сообщает РИА Новости

По словам представителя верхней палаты парламента, противников соглашения в сенате оказалось вдвое меньше, чем сторонников.

Теперь документ предстоит подписать королю Нидерландов и министру иностранных дел. Нижняя палата парламента поддержала ратификацию еще в феврале 2017 года.

Ранее в Страсбурге состоялась церемония подписания акта соглашения о безвизовом режиме между ЕС и Украиной. Данное решение Совет ЕС принял еще 11 мая.

Сообщалось, что украинцы смогут посещать страны Евросоюза по упрощенным правилам уже с 11 июня.

Безвизовый режим предоставляет гражданам Украины право свободного перемещения по территории 34 государств, которые входят в ЕС и Шенгенскую зону, сроком до 90 дней в течение полугода.