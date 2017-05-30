Мэй заявила, что Великобритания может покинуть ЕС без заключения соглашения

«Мы переживаем очень важный момент в нашей истории, у нас есть возможность действительно изменить страну к лучшему в будущем Это касается тяжелых переговоров, касающихся Brexit. И для того, чтобы справиться с ними и поступать правильно во благо страны, нужна неуступчивая женщина, именно такой я и буду», — сказала премьер-министр.

Также она подчеркнула, что Brexit может состояться без заключения соглашения с Европейским союзом, если его условия не будут ее устраивать.

«Мы будем там, чтобы договориться о правильной сделке, но я говорила, что плохая сделка — уже не сделка. Мы должны быть готовы выйти без него (соглашения)», — заявила Мэй.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 8 июня. Опросы показывают, что находящиеся у власти консерваторы лидируют в предвыборной гонке.