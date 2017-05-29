В Киеве предложили легализовать тайные тюрьмы СБУ

«Предложенные проектом закона изменения позволят установить правовые основания функционирования фактически существующих учреждений предварительного заключения Службы безопасности Украины», — говорится в пояснительной записке к нормативному акту. Документ был разработан и внесен в Раду кабинетом министров страны.

В июне того же года помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович обвинил СБУ в сотнях случаев незаконных арестов и жестокого обращения с задержанными. В специальном докладе ООН было указано на наличие пяти секретных тюрем спецслужбы. В СБУ заявили, что информация ООН о пытках и жестоком обращении с задержанными не отвечает действительности.

В мае 2016 года Делегация подкомитета ООН по предупреждению пыток приостановила свой визит на Украину из-за того, что Киев отказался предоставить представителям организации доступ к местам, где могли содержаться люди, задержанные СБУ.