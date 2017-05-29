Черногория направит России ноту протеста из-за высылки парламентария

Черногорский МИД в понедельник направит ноту протеста России в связи с депортацией члена правящей Демократической партии социалистов ( ДПС ) Миодрага Вуковича, передает Радио и телевидение Черногории (RTCG).

По данным телеканала, Вуковича, который направлялся через Москву транзитом в Минск на парламентскую ассамблею Центрально-европейской инициативы, вечером в воскресенье в Домодедово задержала полиция. Ему сообщили, что он входит в список персон нон-грата в России и должен быть депортирован в Черногорию. Первый рейс в Тиват был утром в понедельник, поэтому, по словам депутата, с которым RTCG связалось после возвращения в республику, он был вынужден провести время ожидания в "негуманных условиях", из-за чего у парламентария обострилось хроническое заболевание.

"Это политическое решение из-за событий в Черногории в последнее время", — приводит телеканал слова парламентария.

Накануне глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия "сильно вмешалась во внутренние дела" республики из-за намерения властей вступить в Североатлантический альянс . Черногория в минувший четверг впервые участвовала в саммите НАТО после ратификации соглашения о вступлении всеми странами-членами Североатлантического альянса перед окончательной процедурой получения членства 5 июня.