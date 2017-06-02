Из-за скандала с РФ МИД Молдавии объявили вотум недоверия

Фракция Партии социалистов (ПСРМ) в парламенте Молдавии 2 июня объявила вотум недоверия главе МИД страны Андрею Галбуру и покинула заседание правительства. Об этом сообщает Newsmaker.md

По данным издания, таким способом социалисты выступили против политики правящего большинства, которое организовало «провокацию и дипломатический скандал». По их мнению, из-за высылки российских дипломатов работа молдавского посольства в России была парализована.

«Всем известно, какие огромные усилия были предприняты, чтобы наладить сотрудничество с нашим стратегическим партнером - Российской Федерацией. Были достигнуты хорошие результаты, и именно в этот момент власти пошли на этот провокационный шаг», - пояснил депутат от ПСРМ Влад Батрынча.

В ПСРМ считают, что своими действиями власти препятствуют и решению приднестровского вопроса, в котором «впервые за многие годы наблюдается прогресс». Батрынча заявил, что высылка дипломатов была «заказом, поступившим от Запада». Авторы этой «провокации», по его мнению, хотят, чтобы НАТО пришло в страну.

По молдавским законам, для того, чтобы отправить министра в отставку, за вынесение вотума должен проголосовать как минимум 51 депутат. Во фракции ПСРМ 24 парламентария.