Трамп: российские официальные лица наверняка смеются над США

Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявил, что российские официальные лица наверняка смеются над США.

«Российские чиновники наверняка должны смеяться над США и над тем, какие жалкие оправдания проигрыша демократов на выборах заполонили «фейковые» СМИ», — написал он.

Russian officials must be laughing at the U.S. & how a lame excuse for why the Dems lost the election has taken over the Fake News. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2017 г.