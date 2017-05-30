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Трамп: российские официальные лица наверняка смеются над США
Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявил, что российские официальные лица наверняка смеются над США.
«Российские чиновники наверняка должны смеяться над США и над тем, какие жалкие оправдания проигрыша демократов на выборах заполонили «фейковые» СМИ», — написал он.
Russian officials must be laughing at the U.S. & how a lame excuse for why the Dems lost the election has taken over the Fake News.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2017 г.
Ранее Трамп обрушился с критикой на СМИ и назвал утечки информации из Белого дома «фейковыми новостями» после сообщений о том, что его зять Джаред Кушнер пытался установить секретный канал связи с Москвой до вступления республиканца в должность.
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