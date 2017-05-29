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Абэ: необходимо убедить КНДР воздержаться от провокаций

Абэ: необходимо убедить КНДР воздержаться от провокаций
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании совета национальной безопасности заявил о необходимости принятия решительных действий в отношении КНДР. Об этом сообщил генсек правительства Ёсихидэ Суга.
«На заседании совета безопасности премьер-министр Синдзо Абэ дал указание вместе с мировым сообществом призвать КНДР воздержаться от провокаций, а также предпринять решительные действия», — цитирует Сугу РИА Новости.
Ранее Абэ сообщил, что Япония и США предпримут конкретные шаги для сдерживания КНДР.
В ночь на 29 мая Северная Корея, предположительно, провела очередной пуск баллистической ракеты.
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В мире КНДР Япония
РИА Новости
Синдзо Абэ
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