Главные события у вас в почте
Абэ: необходимо убедить КНДР воздержаться от провокаций
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании совета национальной безопасности заявил о необходимости принятия решительных действий в отношении КНДР. Об этом сообщил генсек правительства Ёсихидэ Суга.
«На заседании совета безопасности премьер-министр Синдзо Абэ дал указание вместе с мировым сообществом призвать КНДР воздержаться от провокаций, а также предпринять решительные действия», — цитирует Сугу РИА Новости.
Ранее Абэ сообщил, что Япония и США предпримут конкретные шаги для сдерживания КНДР.
В ночь на 29 мая Северная Корея, предположительно, провела очередной пуск баллистической ракеты.
Оставить комментарий