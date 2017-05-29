В Сеуле сообщили о запуске северокорейской ракеты

Южнокорейские военные заявили о том, что КНДР осуществила пуск баллистической ракеты. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает агентство «Ёнхап».

Указывается, что неизвестная ракета была выпущена из северокорейского прибрежного города Вонсан, в котором расположена военно-морская база. Баллистический снаряд летел в восточном направлении, сообщают источники агентства в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился созвать Совет безопасности в связи с пуском ракеты, который соберется в 7:30 по местному времени (1:30 мск).

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно испытание ядерной бомбы. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.