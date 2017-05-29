На Киев подадут в международный суд

В декабре 2016 года Дорогомиловский суд в Москве постановил: в 2014-м на Украине произошел госпереворот. Осталось, чтобы к такому же выводу пришло и международное сообщество. Как заявил «Известиям» бывший премьер-министр страны Николай Азаров, обращение в международную судебную инстанцию последует очень скоро.

- Мы как раз сейчас занимается подачей иска в один из международных судов. Вопрос очень тщательно изучается, поскольку он довольно непрост – надо учесть много разных нюансов. У нас (в Комитете спасения Украины. – «Известия») создана специальная группа, которая изучает эту проблему. Вероятно, это будет международный Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Конкретный срок не скажу, но подача иска находится на завершающей стадии, - сообщил «Известиям» Николай Азаров.

Главный вопрос, какие цели преследует Комитет спасения Украины. Если предположить, что международный суд примет решение в пользу заявителей, власть в Киеве это все равно не поменяет. Майдан – это период, за которым последовали президентские и парламентские выборы, признанные мировым сообществом, в том числе Россией. Скорее всего, речь идет о попытке восстановить личную репутацию «потерпевших» политиков и лишний раз напомнить международному сообществу о том, каким путем нынешние руководители в Киеве оказались на украинском политическом олимпе.

- Политика не управляется через изменение взгляда на историю. Можно рассуждать, что царь в каком-то веке сделал что-то неправильно, но ничего уже не изменить. Это действительно скорее вопрос исторический, о защите чести и достоинства, - отметил политолог.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко выразил сомнение, что Комитету спасения Украины вообще стоит подавать иски в суды. Ведь никаких перспектив перед экс-политиками Украины этот процесс не откроет. По его словам, «с тем же успехом родственники Николая II могли подавать иски в международные суды», но вряд бы это им чем-то помогло.

- Что они хотят добиться от международного суда? Чтобы он легализовал решение Дорогомиловского суда? Для международных инстанций решение Дорогомиловского суда – не прецедент, - пояснил «Известиям» Ростислав Ищенко.

В любом случае Комитет спасения Украины намерен довести дело до конца. Экс-руководителям страны крайне важно, чтобы заявлениям о госперевороте было дано юридическое обоснование. Хотя сложно интерпретировать Майдан как-то иначе. Фактически нынешнее киевское руководство пришло к власти по покрышкам и баррикадам.