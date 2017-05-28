Трамп рассказал о признаках фейковых новостей

Президент США Дональд Трамп заявил, что появляющиеся в СМИ фейковые новости представляют из себя реального врага.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Всякий раз, когда вы видите слова «источники сообщают» в фейковых СМИ и при этом не упоминаются имена... очень возможно, что эти источники не существуют, и придуманы авторами поддельных новостей. Фейковые новости — враг!», — написал он.

....it is very possible that those sources don't exist but are made up by fake news writers. #FakeNews is the enemy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 мая 2017 г.

Ранее СМИ сообщали, что Белый дом может сформировать группу юристов, чтобы они утверждали сообщения в Twitter президента США Дональда Трампа перед их публикацией.