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Трамп рассказал о признаках фейковых новостей

Трамп рассказал о признаках фейковых новостей
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Президент США Дональд Трамп заявил, что появляющиеся в СМИ фейковые новости представляют из себя реального врага.
Об этом он написал в своём Twitter.
«Всякий раз, когда вы видите слова «источники сообщают» в фейковых СМИ и при этом не упоминаются имена... очень возможно, что эти источники не существуют, и придуманы авторами поддельных новостей. Фейковые новости — враг!», — написал он.
Ранее СМИ сообщали, что Белый дом может сформировать группу юристов, чтобы они утверждали сообщения в Twitter президента США Дональда Трампа перед их публикацией.
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