Главные события у вас в почте
Трамп рассказал о признаках фейковых новостей
Президент США Дональд Трамп заявил, что появляющиеся в СМИ фейковые новости представляют из себя реального врага.
Об этом он написал в своём Twitter.
«Всякий раз, когда вы видите слова «источники сообщают» в фейковых СМИ и при этом не упоминаются имена... очень возможно, что эти источники не существуют, и придуманы авторами поддельных новостей. Фейковые новости — враг!», — написал он.
....it is very possible that those sources don't exist but are made up by fake news writers. #FakeNews is the enemy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 мая 2017 г.
Ранее СМИ сообщали, что Белый дом может сформировать группу юристов, чтобы они утверждали сообщения в Twitter президента США Дональда Трампа перед их публикацией.
Оставить комментарий