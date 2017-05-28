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Глава Пентагона: НАТО не несет угрозу России, и она об этом знает

Пентагон не признает НАТО угрозой для России
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Глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил удивление по поводу того, что Россия воспринимает НАТО как угрозу. По его мнению, Россия сама решила быть стратегическим противником по целому ряду причин, заявил он в эфире телеканала CBS.
«Почему они воспринимают НАТО как угрозу – за гранью моего понимания. Очевидно, что НАТО не представляет угрозы. Но сейчас Россия решила быть стратегическим противником по целому ряду причин. Главное же в том, что НАТО – не угроза. И они знают об этом, у них нет в этом сомнений», — сказал Мэттис в эфире телеканала CBS.
Он также отметил, что сейчас США пытаются бороться с Россией дипломатично, потому что такой линии придерживается президент страны Дональд Трамп. Но США будут противостоять России, когда речь идет об атаках Кремля на кибер-фронте или попытках изменить границы других стран. Это ставит США в «стратегически неудобное положение», считает он.
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