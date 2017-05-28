Глава Пентагона: НАТО не несет угрозу России, и она об этом знает

«Почему они воспринимают НАТО как угрозу – за гранью моего понимания. Очевидно, что НАТО не представляет угрозы. Но сейчас Россия решила быть стратегическим противником по целому ряду причин. Главное же в том, что НАТО – не угроза. И они знают об этом, у них нет в этом сомнений», — сказал Мэттис в эфире телеканала CBS.

Он также отметил, что сейчас США пытаются бороться с Россией дипломатично, потому что такой линии придерживается президент страны Дональд Трамп . Но США будут противостоять России, когда речь идет об атаках Кремля на кибер-фронте или попытках изменить границы других стран. Это ставит США в «стратегически неудобное положение», считает он.