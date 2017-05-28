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Глава Пентагона: НАТО не несет угрозу России, и она об этом знает
Глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил удивление по поводу того, что Россия воспринимает НАТО как угрозу. По его мнению, Россия сама решила быть стратегическим противником по целому ряду причин, заявил он в эфире телеканала CBS.
«Почему они воспринимают НАТО как угрозу – за гранью моего понимания. Очевидно, что НАТО не представляет угрозы. Но сейчас Россия решила быть стратегическим противником по целому ряду причин. Главное же в том, что НАТО – не угроза. И они знают об этом, у них нет в этом сомнений», — сказал Мэттис в эфире телеканала CBS.
Он также отметил, что сейчас США пытаются бороться с Россией дипломатично, потому что такой линии придерживается президент страны Дональд Трамп. Но США будут противостоять России, когда речь идет об атаках Кремля на кибер-фронте или попытках изменить границы других стран. Это ставит США в «стратегически неудобное положение», считает он.
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