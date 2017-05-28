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ВСУшники переделали советский пулемет в снайперскую винтовку: видео
Фото: кадр видео
Бойцы АТО переделали советский пулемет ДШК образца 1938 года в снайперскую винтовку со спуском от велосипеда.
Как сообщает Dnr-news , ВСУшники даже сняли видео, на котором рассказали все плюсы инновационной разработки.
Тут сделан совершенно другой спуск, не как у стандартного ДШК, а более похожий на винтовочный, - с тормозной ручкой от велосипеда. Добавлен дульный тормоз, хорошая вещь. Отдачи нет абсолютно! Для высокоточной стрельбы предусмотрена возможность установки оптического прицела , - с гордостью рассказывает снайпер ВСУ.
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