Число трудовых мигрантов из Украины в Польшу выросло в шесть раз с 2013 года

Число граждан Украины, получивших разрешение на работу в Польше, выросло в шесть раз по сравнению с 2013 годом, пишет издание Financial Times со ссылкой на данные польского министерства семьи, труда и социальной политики.

В 2016 году временную регистрацию на работу получили 1,3 миллиона украинцев, еще 116 тысяч получили возможность легального трудоустройства в Польше на более длительный срок.

Как отмечает газета, в среднем зарплата трудовых мигрантов из Украины в Польше примерно в пять раз выше, чем сумма, которую они могут получить за ту же работу на родине. Разница в оплате труда связана с падением курса гривны. Исследователи проводят параллели между миграционными потоками из Украины в Польшу и из самой Польши в другие страны ЕС , например, Германию и Великобританию.

"Поляки, приезжающие в Великобританию помогли решить демографическую проблему Соединенного королевства. Перед Польшей стоит тот же демографический вопрос. ... В некотором смысле часть демографической проблемы Западной Европы переместилась в Польшу", - заявил экономист банка Barclays Томаш Велядек. Согласно проведенному Велядеком исследованию, приток украинцев замедлил рост уровня заработной платы в стране. Эта тенденция способствует привлечению в Польшу инвесторов, но одновременно может спровоцировать увеличение эмиграции самих поляков на запад, утверждает исследователь.

По данным консалтинговой компании Work Service, около трети польских фирм испытывают трудности в поиске кадров, особенно работников на производствах. При этом порядка 40% компаний планируют в ближайшем будущем начать нанимать на работу украинцев.

Официальный вестник ЕС 22 мая опубликовал решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз, оно вступит в силу с 11 июня.