Южная Корея назвала тип ракеты, запущенной КНДР

Комитет начальников штабов Республики Корея сообщил о том, что КНДР накануне запустила ракету типа Scud малой дальности.

Уточняется, что ракета была выпущена из района города Вонсан провинции Канвондо в 05:39 (23:39 мск). Дальность ее полета составила примерно 450 км.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился провести экстренное заседание Совета национальной безопасности страны.