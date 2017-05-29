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Московский Комсомолец

Южная Корея назвала тип ракеты, запущенной КНДР

Сеул определил тип запущенной КНДР ракеты
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Комитет начальников штабов Республики Корея сообщил о том, что КНДР накануне запустила ракету типа Scud малой дальности.
Уточняется, что ракета была выпущена из района города Вонсан провинции Канвондо в 05:39 (23:39 мск). Дальность ее полета составила примерно 450 км.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился провести экстренное заседание Совета национальной безопасности страны.
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