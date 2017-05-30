Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты

КНДР объявила, что провела успешный запуск баллистической ракеты, который был направлен на тестирование системы высокоточного наведения, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.

По информации агентства, северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за запуском ракеты.

Сообщается, что ракета попала в запланированную цель с отклонением в семь метров.