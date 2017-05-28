Ким Чен Ын приказал начать массовое производство новой системы ПВО

Северокорейский лидер Ким Чен Ын присутствовал при испытательных стрельбах системы противовоздушной обороны "нового типа", передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как сообщает агентство, лидер страны похвалил военное руководство и отметил, что "по сравнению с прошлым годом улучшились возможности по обнаружению, преследованию и уничтожению объекта, повысился процент попадания в цель".

Он также дал указания "производить новую систему "в максимальном количестве", так, чтобы "она покрывала всю страну, как лес" — чтобы "уничтожить иллюзии врагов относительно их господства в воздухе".

Стрельбы, организованные академией национальной обороны, должны были протестировать новую систему ПВО. В частности, в задачи испытаний входило обнаружение и уничтожение ракет и беспилотников противника.