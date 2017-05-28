Китай выразил недовольство заявлением лидеров G7 по окружающим его морям

Китай выражает решительное недовольство итоговым заявлением саммита G7 по ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Лидеры G7 в принятом по итогом завершившегося в Италии саммита заявили, что остаются озабоченными ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и выступают решительно против любых односторонних действий, которые могут привести к эскалации напряженности. Они также подтвердили свою приверженность к решению морских территориальных споров посредством диалога и права, в том числе арбитража.

"Мы обратили внимание на эту ситуацию. Мы выражаем решительный протест в связи с итоговым заявлением саммита G7, в котором обсуждается вопрос Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей под предлогом международного права", — говорится в заявлении Лу Кана, опубликованном на сайте китайского МИД.

"Позиция китайской стороны по вопросам Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей ясная и последовательная. Китай всегда выступал и выступает за урегулирование соответствующих споров непосредственно со сторонами спора посредством переговоров и консультаций", — заявил представитель ведомства.