Китай осудил заявление G7 по спорным территориям

Пекин решительно осудил итоговую декларацию, опубликованную по окончании саммита стран G7, в которой осуждается политика милитаризации на спорных территориях. С таким заявлением выступил официальный представитель внешнеполитического ведомства Лу Кан, передает Xinhua

По словам дипломата, страны «Большой семерки» вмешиваются в региональные вопросы, прикрываясь международным правом. «Позиция Пекина по этому пункту ясна и последовательна. Мы привержены надлежащему урегулированию споров, укреплению сотрудничества и сохранению мира и стабильности в Восточно-Китайском море и Южно-Китайском море путем переговоров и консультаций непосредственно со связанными сторонами», — заявил Лу.

Он добавил, что Пекин призывает G7 и прочие страны разобраться в ситуации, придерживаться обещания не принимать позицию по соответствующим спорам, полностью уважать усилия стран региона по урегулированию споров и прекратить безответственные замечания.

В Восточно-Китайском море между Японией и Китаем существует территориальный спор, касающийся островов Сенкаку, возле которых обнаружены залежи нефти. Де-факто эту территорию контролирует Япония, но КНР предъявляет на них претензии с конца 1960 годов. По версии Пекина, архипелаг был открыт китайцами в XIV веке и является исконно китайской землей.

На спорные острова в Южно-Китайском море претендуют Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Бруней и Вьетнам. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, на шельфе которого, как считается, расположены крупные месторождения нефти и газа.