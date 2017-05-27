В Италии завершился саммит G7, внимание переключается на встречу G20

Саммит "Большой Семерки" (G7) завершился в итальянской Таормине. Участники приняли итоговую декларацию, в которой отметили важность борьбы с терроризмом, укрепление противостояния ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, а также не исключили усиления санкций в отношении РФ в случае невыполнения минских соглашений.

Эксперты отмечают, что нынешний саммит оказался наиболее бесполезным из всех и не принес никаких конкретных решений основных проблем. Так что теперь все внимание будет направлено на встречу "Большой Двадцатки" в Гамбурге.

Самая короткая декларация

Саммит "Больший Семерки" проходил на Сицилии 26 и 27 мая. США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония обсудили вопросы, касающиеся изменения климата, борьбы с терроризмом, разрешения миграционного кризиса, России, Сирии, а также помощи африканским странам в борьбе с эпидемиями и голодом.

По итогам встреч участники приняли декларацию, которая оказалась значительно короче, чем на предыдущих саммитах "Семерки". Всего шесть страниц. Эксперты предполагают, что наиболее сложные вопросы лидеры G7 оставили на обсуждение в рамках "Большой Двадцатки" в Германии.

А итоговом документе, в частности, страны вновь подтвердили свою поддержку Украине, заявив, что Россия несет ответственность за данный конфликт. Лидеры также выразили готовность ужесточить санкции в отношении Москвы, если этого потребует ситуация.

Комментируя решения "Семерки" президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет обсуждать ситуацию на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита в Париж 29 мая. Макрон подчеркнул намерение вести с Москвой требовательный диалог, и считает, что он необходим, так как обмен мнениями с Кремлем важен для решения многих международных вопросов. По его словам, в частности, страны G7 признают важную роль России, Турции и Ирана в сирийском урегулировании.

Французский лидер также высказался за скорейшее проведение встречи в "нормандском формате" для обсуждения кризиса на Украине.

Еще одна тема итогового коммюнике затрагивала ситуацию в Сирии. Страны "Семерки" в первый день приняли декларацию по совместной борьбе с терроризмом. В финальном документе эта тема раскрывалась через намерение укреплять сотрудничество по борьбе с ИГ, в частности, в Сирии и Ираке.

Лидеры призвали наказывать тех кто совершает преступления во имя ИГ* и применяет химическое оружие. А также потребовали, чтобы Россия и Иран оказали влияние на Дамаск для укрепления режима прекращения огня.

"Семерка" выразила надежду на то, что астанинские соглашения о зонах деэскалации действительно приведут к сокращению насилия в Сирии. При этом лидеры увязали свою готовность работать над политическим урегулированием в Сирии с необходимостью Москвы оказывать влияние на Дамаск.

Среди других тем, которые затронули лидеры в своем заявлении — экономическая ситуация в мире и взаимодействие со странами Африки, в том числе по борьбе с миграцией. Все страны G7 подтвердили обязательство держать свои рынки открытыми и противодействовать протекционизму и договорились о партнерстве в помощи странам Африки создавать условия для предотвращения причин массовой миграции.

Лидеры G7 также попытались достичь единства в вопросе по борьбе с изменениями климата, однако в итоговой декларации были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по пересмотру Парижского соглашения. Сам президент США Дональд Трамп написал по этому поводу в своем аккаунте в Твиттере, что примет решение по климату на следующей неделе.

В свою очередь, итальянский лидер Паоло Джентилони выразил надежду на то, что оставшийся неразрешенным пункт повестки саммита будет урегулирован в течение ближайших недели, отметив, что остальные участники "Группы семи" уважают позицию Вашингтона.

"Семерка" не исчерпала себя,но уже бесполезна

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони выразил удовлетворение ходом переговоров на саммите и назвал дискуссии открытыми. По его словам, формат саммита еще не исчерпал себя, и в этом с ним согласны остальные лидеры.

В то же время эксперты полагают, что нынешний форум "установил новый негативный рекорд" пустых заявлений.

"В год, когда ожидания и так были минимальными, G7 поставила новый негативный рекорд… Это не мудро подавать финальную декларацию в качестве успешной просто добавив в нее в последний момент слова о "голоде" или "устойчивом развитии". Только конкретные дела, а не слова, могут спасти человеческие жизни и обезопасить наше общее будущее", — считает директор по безопасности и развитию неправительственной организации "ONE" Федерике Рёдер.

По ее словам, страны не смогли прийти к единству из-за недружественной позиции новой администрации Трампа и отсутствия амбиций у остальных лидеров.

Нынешний саммит G7 оказался бесполезен, поскольку страны, которые являются членами этой группы, значат все меньше на мировой арене, считает основатель и президент американской исследовательской и консалтинговой компании Eurasia Group, профессор Нью-Йоркского университета Ян Бреммер

"Результаты будут невелики, потому что в G7 принимают участие семь стран, которые значат все меньше. При капиталистической экономике и глобализации неизбежным было проявление экономической и геополитической мощи Китая, смятение Европы, растущий вес России, направленный внутрь взрыв на Ближнем Востоке, все более заметное противодействие США остальному миру, особенно в отношении ценностей, которые они некогда распространяли", — заявил политолог в интервью, которое газета la Repubblica опубликовала в субботу.

Бреммер полагает, что совместные действия G7 и Запада в целом против терроризма, указанные в декларации, принятой в пятницу, будет трудно осуществить на практике. По его мнению, в 2017 году мир ожидает геополитическая рецессия. Трамп против системы

Живой интерес у журналистов вызвали "новички" форума — президент США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон. СМИ с интересом наблюдали за тем, во что одеты первые леди двух государств, сравнивали стоимость их костюмов и то, как они посещают официальные мероприятия.

На грани скандала оказалось поведение Меланьи Трамп, которая по данным итальянских СМИ, не стала участвовать в официальной программе для супруг лидеров G7 из соображений безопасности. В Белом доме РИА Новости опровергли эти сообщения, назвав их неверными. Позднее СМИ также опубликовали информацию о том, что Меланья Трамп приняла участие в экскурсии для жен делегатов и была одета в пиджак стоимостью в 50 тысяч долларов.

"Отличился" нарушением протокола и сам Трамп. Во второй день саммита он пришел на встречу с опозданием на час. А после этого не стал пользоваться наушниками для перевода, когда итальянский премьер Паоло Джентилони открывал дискуссию на итальянском языке. Поведения Трампа на саммите он коснулся на итоговой пресс-конференции, назвав его "любопытным" и "идущим на диалог".

Пострадали от американского натиска и некоторые западные СМИ. Некоторым журналистам было отказано в проживании в отеле, где был расположен один из пресс-центров "Семерки" "по соображениям безопасности". Не помогло даже бронирование и оплата заранее номера в гостинице. Как выяснилось позже, делегация США выкупила под президентский пул корреспондентов почти весь отель, поэтому часть коллег пришлось выселить.

Протесты, мирные и не очень Эммануэль Макрон не был замечен в подобного рода скандалах и привлекал внимание прессы лишь как один из возможных "скрытых лидеров" саммита. Однако его прогулка в садах Таормины с премьер-министром Канады Джастином Трюдо не осталась незамеченной. В соцсетях кадры двух внешне наиболее привлекательных политиков "Семерки" назвали "очень романтичной".

Не обошлось и без традиционных для подобных мероприятий выступлений протестующих. Несмотря на все предпринятые меры безопасности, стянутые в Таормину и окрестные города подразделения со всей Италии и фактически осадное положение на всем сицилийском побережье, саммит сопровождали как мирные полутеатральные акции, так и настоящий марш антиглобалистов, который закончился столкновениями с силами правопорядка.

В пятницу активисты Greenpeace установили в море у соседнего с местом проведения саммите городка Джардини-Наксос 4-метровую статую Свободы, одетую в спасательный жилет. По словам организаторов акции, таким образом они хотели привлечь внимание политиков и общественности к проблемам изменения климата и повышению уровня мирового океана.

Практически на том же пляже в субботу утром активисты международной гуманитарной организации Oxfam. Семеро из них надели огромные кукольные головы глав государств "Семерки" и возвели стену из картонных щитов с кирпичным рисунком, протестуя против миграционной политики ведущих экономик мира.

Апофеозом манифестаций стал марш антиглобалистов, прошедший в субботу вечером после завершения саммита. Ареной для него стала та же самая набережная Джардини-Наксоса. В акции приняли участие порядка полутора тысяч в основном левых активистов, прошедших по улице под флагами с изображением серпа и молота. Наиболее радикальные из них пытались прорвать полицейский кордон, на что силы правопорядка ответили слезоточивым газом.

Тем не менее, стычки оказались непродолжительными и, по наблюдению корреспондента РИА Новости, даже не закончились задержаниями.

Как бы там ни было, для мирных граждан прошедший саммит стал скорее раздражающим фактором, который внес сумятицу в обыденную жизнь. Хозяева гостиницы, в которой остановился корреспондент РИА Новости, выразили надежду, что впредь подобные мероприятия будут обходить тихую курортную Сицилию стороной.

* Террористическая организация, запрещенная в России.