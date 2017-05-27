Трампа заподозрили в невнимании к премьеру Италии на G7

"Короткий ролик, который подводит итог этому саммиту G7: смотрите, кто предпочел не слушать перевод выступления хозяина встречи", — прокомментировал он.

A short clip that sums up this G7 summit: look who has chosen not to hear a translation of his Italian host's speech #G6 pic.twitter.com/6pXbBlfvof — James Landale (@BBCJLandale) 27 мая 2017 г.

"Президент по обыкновению использует для трансляции один наушник, в правом ухе", — пояснил он в Twitter.

As usual @POTUS wears a single ear piece for translation in his right ear https://t.co/Opm2qk1hOQ — Sean Spicer (@PressSec) 27 мая 2017 г.

​По видеозаписи, однако, невозможно судить, был ли у Трампа наушник.