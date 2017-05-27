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РИА Новости

Трампа заподозрили в невнимании к премьеру Италии на G7

Трампа заподозрили в невнимании к крупному политику
Фото:
Видео встречи "Большой семерки" заставило СМИ усомниться в том, что президент США Дональд Трамп слушал выступление итальянского премьера Паоло Джентилони. Запись разместил в Twitter журналист "Би-би-си" Джеймс Ландейл.
"Короткий ролик, который подводит итог этому саммиту G7: смотрите, кто предпочел не слушать перевод выступления хозяина встречи", — прокомментировал он.
​Кадры быстро распространились по сети, на что отреагировал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
"Президент по обыкновению использует для трансляции один наушник, в правом ухе", — пояснил он в Twitter.
​По видеозаписи, однако, невозможно судить, был ли у Трампа наушник.
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Италия
BBC News
Администрация США
Шон Спайсер Дональд Трамп Паоло Джентилони
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