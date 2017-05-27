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Дочь Билла Клинтона осудила Дутерте за шутку об изнасилованиях

«Не смешно. Абсолютно»: дочь Клинтона ответила Дутерте
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Дочь экс-президента США Билла Клинтона — Челси Клинтон раскритиковала президента Филиппин Родриго Дутерте за шутку об изнасилованиях.
Дочери Билла Клинтона не понравилось, что, выступая перед военнослужащими после введения военного положения на юге страны, Дутерте в шутку сказал, что военным разрешено изнасиловать до трёх женщин.
«Не смешно. Абсолютно», — написала она.
Позднее она также добавила, что считает Дутерте «убийцей, который не считается с правами человека».
Как отмечает BBC News, в правозащитной организации Human Rights Watch также осудили президента Филиппин за его высказывание.
Ранее Дутерте ввёл военное положение в провинции Минданао. На данный шаг он пошёл после столкновения армии с поддерживающей террористическую организацию «Исламское государство»* группировкой.
* «Исламское государство» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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В мире США
BBC News
Исламское государство Human Rights Watch
Билл Клинтон
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