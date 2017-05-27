Дочь Билла Клинтона осудила Дутерте за шутку об изнасилованиях

Дочь экс-президента США Билла Клинтона — Челси Клинтон раскритиковала президента Филиппин Родриго Дутерте за шутку об изнасилованиях.

Дочери Билла Клинтона не понравилось, что, выступая перед военнослужащими после введения военного положения на юге страны, Дутерте в шутку сказал, что военным разрешено изнасиловать до трёх женщин.

«Не смешно. Абсолютно», — написала она.

Позднее она также добавила, что считает Дутерте «убийцей, который не считается с правами человека».

@kevin_bowen Hi Kevin -Duterte is a murderous thug with no regard for human rights. It's important to keep pointing that out & that rape is never a joke. — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 26 мая 2017 г.

Ранее Дутерте ввёл военное положение в провинции Минданао. На данный шаг он пошёл после столкновения армии с поддерживающей террористическую организацию «Исламское государство» * группировкой.

* «Исламское государство» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.