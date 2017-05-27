СМИ узнали о готовности G7 ужесточить санкции против России

РИА Новости Страны G7 не стали усиливать санкции против России, но готовы пойти на этот шаг, если потребуется. Об этом говорится в итоговой декларации саммита, передает

«Санкции могут быть отменены, когда Россия выполнит свои обязательства. Мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, если потребуется»,— сообщается в документе.

При этом в декларации прописано, что G7 будет взаимодействовать с Москвой, несмотря на имеющиеся разногласия.

Саммит G7 завершился сегодня. Он прошел на восточном побережье Сицилии ,в городе Таормина.