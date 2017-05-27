Истребители ВВС Британии подняты в воздух по тревоге

Два британских истребителя были подняты в воздух на перехват российских самолетов. Истребители поднялись с базы Королевских ВВС в Шотландии. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

«Сегодня утром два истребителя «Тайфун» были подняты по тревоге с базы королевских ВВС Лоссимут. Так ВВС отреагировали на приближение двух российских самолетов к воздушному пространству Великобритании», - сказано в заявлении военного ведомства

Отмечается, что затем «оба самолета благополучно вернулись на авиабазу».

Британское издание пишет, что Великобритания регулярно отправляет истребители на перехват российских самолетов вблизи своего воздушного пространства.

«В последнее время подобные перехваты участились на фоне повышенной напряженности между Западом и Москвой», - отмечают журналисты.