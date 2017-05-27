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МИД Польши о смерти Бжезинского: мир потерял великого человека

МИД Польши о смерти Бжезинского: мир потерял великого человека
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Министерство иностранных дел Польши прокомментировало известия о смерти политолога и советника экс-президента США Джимми Картера Збигнева Бжезинского. Сообщение опубликовано в твиттере ведомства.
"Мир потерял великого человека. Слова сочувствия и соболезнования родным и близким Збигнева Бжезинского", - гласит сообщение МИД Польши.
Как стало известно ранее, политолог скончался в США в возрасте 89 лет.
Незадолго до кончины Бжезинский дал интервью "Газете.Ru".
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