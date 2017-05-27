МИД Польши о смерти Бжезинского: мир потерял великого человека

Министерство иностранных дел Польши прокомментировало известия о смерти политолога и советника экс-президента США Джимми Картера Збигнева Бжезинского . Сообщение опубликовано в твиттере ведомства.

Świat stracił wielkiego człowieka. Wyrazy współczucia i kondolencje dla rodziny i najbliższych Zbigniewa Brzezińskiego. pic.twitter.com/A6xajJxb6A — MSZ RP🇵🇱 (@MSZ_RP) 27 мая 2017 г.

"Мир потерял великого человека. Слова сочувствия и соболезнования родным и близким Збигнева Бжезинского", - гласит сообщение МИД Польши.

Как стало известно ранее, политолог скончался в США в возрасте 89 лет.