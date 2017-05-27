WP: Белый дом хочет нанять юристов для контроля постов Трампа в соцсетях

Белый дом может нанять юристов, которые будут контролировать публикации президента Трампа в социальных сетях, сообщает Washington Post

По данным источников издания, администрация рассматривает возможность сбора команды юристов, которые бы просматривали и в случае необходимости корректировали посты президента. Как сообщил газете один из советников президента США, это позволит создать такую систему, чтобы сообщения "не летели (напрямую) из сознания президента во вселенную".