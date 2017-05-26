Дональд Трамп исполнил свои предвыборные обещания и «поставил США на первое место». Поведение американского президента не понравилось его европейским коллегам. С таким заявлением выступил обозреватель Forbes Дуг Бэндоу. Об этом сообщает РИА Новости

Бэндоу подчеркивает, что Трамп отверг заготовленный сценарий встречи в Брюсселе и резко раскритиковал союзников по НАТО , несмотря на все их попытки смягчить «лидера свободного мира». Американский президент назвал «несправедливым» по отношению к налогоплательщикам США отказ многих стран-участниц альянса исполнять свои финансовые обязательства перед организацией. Трамп заявил, что 22 из 23 стран, входящих в Североатлантический альянс, не платят полную часть взносов. Бэндоу заявляет, что саммит НАТО оставил у европейских политиков чувство беспокойства. Журналист утверждает, что в ближайшей перспективе руководству альянса следует придать новый смысл существованию военного объединения, так как после окончания холодной войны с Советским Союзом доля расходов на оборону стран НАТО с каждым годом уменьшалась. Обозреватель иронизирует, что полномасштабная война с Россией так же вероятна, как и вторжение марсиан.

В 2016 году европейские страны в среднем тратили 1,47% ВВП на нужды альянса. В 2014 году представители стран-участниц объединения договорились довести уровень расходов на нужды НАТО до 2% ВВП к 2024 году. Бэндоу отмечает, что к тому моменту геополитическая ситуация в мире будет иной, а США будет возглавлять новый президент. Журналист назвал жесткую позицию Трампа в отношении европейских союзников правильной. 25 мая в Брюсселе начался саммит НАТО. В ходе выступления Трамп назвал три главных вызова для организации: терроризм, миграция и Россия. США вносит 3,61% своего ВВП в бюджет альянса.