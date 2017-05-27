Пентагон сообщил об опасном сближении двух истребителей КНР с самолетом США

Министерство обороны США подтвердило «непрофессиональное и небезопасное» сближение двух многофункциональных истребителей-бомбардировщиков J-10 (Цзянь-10) КНР с американским патрульным самолетом P-3 Orion над водами Южно-Китайского моря. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Пентагона Гэри Росс.

По его словам, инцидент произошел в четверг, 25 мая, примерно в 240 километрах к юго-востоку от острова Хайнань, в северной части Южно-Китайского моря.

Один из китайских истребителей «летел прямо перед P-3 Orion», что встревожило американцев. «Экипаж американского летательного аппарата счел перехват небезопасным и непрофессиональным. Свою операцию он смог продолжить беспрепятственно», — сказал Росс.

«Мы продолжаем изучать обстоятельства этого инцидента и выразим нашу обеспокоенность китайскому правительству по соответствующим каналам», — подчеркнул представитель Пентагона.

Истребители-бомбардировщики приблизились на расстояние примерно 30 метров к патрульному самолету ВМС США.