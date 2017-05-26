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Социологи прокомментировали опрос об отношении в США к РФ
Социологический опрос показал, что более 70% американцев уверены, что Дональд Трамп рассматривает Россию как союзника. В то же время 64% считают Москву врагом Вашингтона. Российские социологи объяснили такие результаты попыткой ряда американских СМИ использовать «фактор России» для подрыва авторитета главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.
«Теперь выборы президента позади, Трамп руководит страной, его победа далась дорогой ценой. Демократы и часть республиканцев, для которых Трамп хуже Хиллари (Клинтон - прим. Рамблер), со своим поражением не смирились. Поэтому они продолжают бороться против него, пытаясь всячески дискредитировать. Их задача-максимум — импичмент», - заявил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Американские СМИ используют специальную тактику, вновь и вновь возвращаясь к теме «связей Трампа с Россией».
«Объем новостей, которые связывают Трампа с Россией, колоссален в процентном отношении. Это такая тактика, когда выбирается одна болевая точка, и не распадаются на множество каких-то моментов, а бьют именно в эту точку шаг за шагом, день за днем. Соответственно, вся эта медийная машина работает на усиление этой связи «Трамп — Россия»… Получается, что Трамп работает на отношения со страной, которая для большинства населения представляет угрозу», - заявил председатель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.
Специалисты подчеркнули, что полученный социологами результат также сформировался благодаря затянувшемуся конфликту между Россией и Западом. Главным аспектом, характеризующим этот конфликт, стала информационная война. Американский президент неоднократно опровергал сообщения о его связях с российскими спецслужбами и заявлял, что ни он, ни его сотрудники не вступали в контакт с представителями Кремля во время предвыборной кампании. 18 мая агентство Reuters опубликовало материал, в котором говорилось, что за время предвыборной кампании в 2016 году представители штаба Дональда Трампа 18 раз вступали в контакты с российскими властями. Все переговоры проходили в форме телефонных звонков или электронных писем. В своей публикации журналисты ссылались на высокопоставленных чиновников США.
Социологический опрос проводился телеканалом Fox News. Исследование было проведено 21-23 мая, в нем участвовала тысяча человек. Согласно результатам опроса, 93% респондентов главным врагом США назвали Северную Корею. Вторую строчку в списке самых опасных врагом занял Иран с 80%, на третьей строчке оказалась Сирия с 76%. Россия с 64% оказалась на четвертой строчке. С 2013 года этот показатель повысился на 24%.
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