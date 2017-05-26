Украину лишили права голоса в Генассамблее ВОЗ

«Чем это вызвано? (лишение голоса - прим. Рамблер) Банальным делом. В 2014 году после «хозяйственных» украинцев на государственном счету было 108 тысяч грн... Возможно, эти вопросы (взноса в международные организации – прим. Рамблер) отошли на второй план», - заявил Гройсман.

23 мая украинской делегации не позволили участвовать в выборах генерального директора ВОЗ. Помимо Украины, голоса были лишены делегации Центрально-Африканской Республики, Коморских островов и Гвинеи-Бисау. Всего Украина имеет внешний долг в размере 13 миллиардов долларов. Киевские власти обязаны выплатить его до 2019 года. Новым генеральным директором ВОЗ был избран 51-летний экс-министр здравоохранения Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус.