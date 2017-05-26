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В Черногории предложили ввести санкции против США
Граждане Черногории требуют ввести санкции против США. Причиной такой реакции стал конфликт между американским президентом Дональдом Трампом и премьер-министром балканской республики Душко Марковичем на саммите НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.
«Надо ввести жесткие санкции против Америки, чтобы они поняли, чьего премьера они толкали и унижали. Если мы введем против них санкции - они же без куска хлеба останутся!», - написали пользователи социальных сетей в комментариях под новостью о скандале.
Действия Трампа интернет-пользователи объяснили тем, что «кому-то хотелось занять место и сыграть роль, которая ничем не заслужена и не обусловлена».
25 мая в Брюсселе на саммите Североатлантического альянса Дональд Трамп резко оттолкнул Душко Марковича. Инцидент произошел в Брюсселе на кратком саммите НАТО, когда генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг вел лидеров стран-участниц к месту встречи. На опубликованном СМИ видео можно заметить растерянность Марковича перед поведением Трампа. Пользователи социальных сетей в США также выразили возмущение действиями американского президента. Маркович заявил, что не придал инциденту никакого значения, и добавил, что главе США «естественно» находиться в первом ряду. В Белом доме разъяснили, что Трамп всего лишь следовал изначальной схеме расстановки политиков на общем фото. Во время саммита Черногория была принята в НАТО.
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