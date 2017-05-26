В Черногории предложили ввести санкции против США

Граждане Черногории требуют ввести санкции против США. Причиной такой реакции стал конфликт между американским президентом Дональдом Трампом и премьер-министром балканской республики Душко Марковичем на саммите НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС

«Надо ввести жесткие санкции против Америки, чтобы они поняли, чьего премьера они толкали и унижали. Если мы введем против них санкции - они же без куска хлеба останутся!», - написали пользователи социальных сетей в комментариях под новостью о скандале.

Действия Трампа интернет-пользователи объяснили тем, что «кому-то хотелось занять место и сыграть роль, которая ничем не заслужена и не обусловлена».