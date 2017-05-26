Жители Черногории предлагают ввести санкции против США за инцидент с премьером

Пользователи сети Интернет в Черногории бурно реагируют на скандал, имевший место на саммите НАТО между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Черногории Душко Марковичем. Пользователи в комментариях к новости об инциденте на портале национальной телерадиокомпании Черногории RTCG предлагают ввести против США санкции.

"Надо ввести жесткие санкции против Америки, чтобы они поняли, чьего премьера они толкали и унижали", - пишет один из пользователей. Предложение санкций в отношении США получило поддержку: "Если мы введем против них санкции - они же без куска хлеба останутся!".

Телевидение страны попыталось обыграть сюжет, скрыть который из-за вирусного распространения в сети скандального видео оказалось невозможным. RTCG сообщило, что в США якобы идет сбор подписей за требования заставить Трампа извиниться, однако заголовок информации ничем не подтверждается в сюжете. В итоге это вызвало дополнительное возмущение черногорцев, многие из которых считают, что "все это случилось из-за того, что кому-то хотелось занять место и сыграть роль, которая ничем не заслужена и не обусловлена".

Ранее глава кабмина Черногории Душко Маркович заявил, что не придал значение тому, как президент США Дональд Трамп оттолкнул его во время расстановки для фото на саммите НАТО в Брюсселе. Он поблагодарил Трампа за поддержку вступления Черногории в НАТО и подчеркнул, что "это естественно для президента Соединенных Штатов стоять в первом ряду".