Порошенко обвинили в ведении «ватной» пропаганды

«Искаженное сознание украинцев возникает от того, что его искажают. Потому что на Украине большинство СМИ - «ватные», основные телеканалы принадлежат «вате», продюсеры - «вата», работает там «вата» и они круглосуточно занимаются пропагандой. На FM-станциях - сплошная «вата». <…> «И с этим пока не удалось радикально что-то сделать », - заявил Корчинский.

Он подчеркнул, что «даже в центре Киева, во дворце «Украина», который финансируется из госбюджета, постоянно имеют возможность выступать «ватные» и московские исполнители». «Государственное управление делами подчиняется президенту Украины. К нему относится, в частности, дворец «Украина». Верховный главнокомандующий непосредственно назначает людей на должности в этом управлении и, фактически, он организует нам «ватную» пропаганду в Киеве», - отметил Корчинский.

По его словам, «если на Украине не навести порядок в ставке главнокомандующего, страна никогда не победит». Он призвал срочно ввести визовый режим с Россией и прекратить все отношения с ЛНР и ДНР.

«Ватой» и «ватниками» украинские националисты называют сторонников российских властей.