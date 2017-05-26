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Порошенко обвинили в ведении «ватной» пропаганды
Лидер украинской партии «Братство» (признана экстремистской и запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский заявил, что президент Украины Петр Порошенко организовал «ватную» пропаганду в стране. Об этом сообщает ZIK.
«Искаженное сознание украинцев возникает от того, что его искажают. Потому что на Украине большинство СМИ - «ватные», основные телеканалы принадлежат «вате», продюсеры - «вата», работает там «вата» и они круглосуточно занимаются пропагандой. На FM-станциях - сплошная «вата». <…> «И с этим пока не удалось радикально что-то сделать », - заявил Корчинский.
Он подчеркнул, что «даже в центре Киева, во дворце «Украина», который финансируется из госбюджета, постоянно имеют возможность выступать «ватные» и московские исполнители». «Государственное управление делами подчиняется президенту Украины. К нему относится, в частности, дворец «Украина». Верховный главнокомандующий непосредственно назначает людей на должности в этом управлении и, фактически, он организует нам «ватную» пропаганду в Киеве», - отметил Корчинский.
По его словам, «если на Украине не навести порядок в ставке главнокомандующего, страна никогда не победит». Он призвал срочно ввести визовый режим с Россией и прекратить все отношения с ЛНР и ДНР.
Ранее аналогичное заявление сделал бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош. Он выразил сожаление, что в украинском обществе «все еще достаточно «ваты».
«Ватой» и «ватниками» украинские националисты называют сторонников российских властей.
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