Лидер украинской националистической партии «Братство» (признана экстремистской и запрещена на территории России) Дмитрий Корчинский заявил, что президент Украины организует «ватную» пропаганду в стране. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает телеканал ZIK.

Радикал также подчеркнул, что «ватные» исполнители выступают даже во дворце «Украина», который относится к ведению управления делами президента страны. «Верховный главнокомандующий непосредственно назначает людей на должности в этом управлении и, фактически, он организует нам "ватную" пропаганду в Киеве», — высказал мнение лидер партии «Братство».

В апреле Корчинский заявил, что каждое слово на русском — пуля в сердце Украины, даже если оно сказано в поддержку страны.

«Ватой» украинские националисты называют сторонников самопровозглашенных республик Донбасса, федерализации страны, а также тех, кто демонстрирует пророссийские взгляды.