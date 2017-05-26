Коалиция США нанесла авиаудар по Дейр-эз-Зору

В результате авиаудара международной коалиции во главе с США по городу Аль-Маядин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли 35 человек. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на данные Мониторингового центра прав человека в Сирии.

По данным правозащитников, удар был нанесен вечером 25 мая. Аль-Маядин сейчас находится под контролем террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

В мониторинговом центре утверждают, что 26 погибших были родственниками боевиков, многие из них - женщины и дети. «Остальные [жертвы] – это девять сирийских гражданских лиц, включая пятерых детей», - отметили правозащитники.

В среду, 24 мая, Мониторинговый центр прав человека в Сирии уже сообщал о бомбардировках Аль-Маядина силами коалиции. По данным правозащитников, всего за два дня бомбардировок города погибли 50 человек.