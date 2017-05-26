В Египте совершено нападение на автобус, есть жертвы

Как минимум 23 человека погибли при нападении на автобус с христианами-коптами в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает «Аль-Масри аль-Яум» со ссылкой на официального представителя Минздрава Египта Халеда Могахеда.

По его словам, в результате атаки также пострадали 27 человек.

Неизвестные обстреляли автобус, направлявшийся в монастырь Святого Самуила, в пятницу, 26 мая. В транспортном средстве находились 50 христиан-коптов. Первоначально сообщалось о 15 погибших пассажирах.

По предварительным данным, огонь по автобусу велся из двух автомобилей. Полиция проводит операцию по поимке преступников, зона происшествия оцеплена спецназом.