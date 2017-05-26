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Коалиция США нанесла авиадур по Дейр-эз-Зору: десятки жителей погибли
Самолеты коалиции США нанесли авиаудар по жилому кварталу в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом сообщает агентство САНА. В результате атаки погибли 35 мирных жителей. Под обстрелом антитеррористической коалиции, возглавляемой Вашингтоном, оказался город Аль-Маядин, который находится под контролем боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» с 2013 года. Авиаудар был нанесен по городскому рынку и жилому дому. Среди погибших много женщин и детей. США совместно с союзниками с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против боевиков ИГИЛ. Возглавляемая Вашингтоном коалиция действует в Сирии без согласия официального Дамаска.
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