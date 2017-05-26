Решение по судьбе останков русского офицера в Турции примет комиссия

Окончательное решение по вопросу останков русского офицера, которые были обнаружены в Турции, будет принято на заседании Совета экспертов исторического музея Карса в связи с недостаточностью данных. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на директора управления культуры и туризма провинции Ардаган Эфсала Алантара.

По его словам, решение будет принимать группа экспертов из 12 человек.

Также отмечается, что работы по идентификации личности русского военного продолжаются.