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Решение по судьбе останков русского офицера в Турции примет комиссия
Окончательное решение по вопросу останков русского офицера, которые были обнаружены в Турции, будет принято на заседании Совета экспертов исторического музея Карса в связи с недостаточностью данных. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на директора управления культуры и туризма провинции Ардаган Эфсала Алантара.
По его словам, решение будет принимать группа экспертов из 12 человек.
Также отмечается, что работы по идентификации личности русского военного продолжаются.
Ранее турецкие СМИ назвали имя русского офицера, чьи останки обнаружили в Турции. Изучение архивов позволило установить, что это подполковник Карл Карлович Ржепецкий, который скончался в 1894 году.
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