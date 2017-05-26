NBC узнал, что ФБР проверяет зятя Трампа по делу о «связях с Россией»

Сергеем Горьковым. Ранее стало известно, что Джаред Кушнер должен предстать перед комитетом Сената США , расследующим предполагаемое вмешательство России в ход американских выборов 2016 года. В декабре прошлого он встречался в Нью-Йорке с главой российского Внешэкономбанка

Теперь члены Конгресса требуют от господина Кушнера изложить содержание разговора. По их предположению, стороны могли обсуждать снятие с РФ санкций в обмен на инвестиции в недвижимость семьи Трамп.

Напомним, власти США начали расследование о российских хакерах, которые якобы вмешались в предвыборную кампанию и повлияли на результаты голосования. На основании этих обвинений бывший президент США Барак Обама перед уходом с должности в декабре прошлого года ввел новые санкции в отношении России. В Москве причастность к кибератакам отвергли.

Между тем слушания о влиянии России на президентские выборы, начатые Палатой представителей Конгресса США , фактически оказались сорваны. Демократы в Конгрессе обвинили ведущего расследование главу комитета по разведке республиканца Девина Нунеса в сговоре с командой президента Дональда Трампа, потребовали его отставки и независимого расследования.