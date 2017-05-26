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NBC узнал, что ФБР проверяет зятя Трампа по делу о «связях с Россией»
Фото: Reuters
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) проверяют зятя и советника президента США, сообщает телеканал NBC. Источники рассказали, что Джаред Кушнер попал в поле зрения бюро в связи с расследованием возможных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой. Следователи полагают, что господин Кушнер располагает ценной информацией в связи с делом, при этом NBC отмечает, что речь не идет о подозрении в преступлении. Получал ли зять президента какие-либо официальные запросы со стороны ФБР, не уточняется.
Ранее стало известно, что Джаред Кушнер должен предстать перед комитетом Сената США, расследующим предполагаемое вмешательство России в ход американских выборов 2016 года. В декабре прошлого он встречался в Нью-Йорке с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым.
Теперь члены Конгресса требуют от господина Кушнера изложить содержание разговора. По их предположению, стороны могли обсуждать снятие с РФ санкций в обмен на инвестиции в недвижимость семьи Трамп.
Напомним, власти США начали расследование о российских хакерах, которые якобы вмешались в предвыборную кампанию и повлияли на результаты голосования. На основании этих обвинений бывший президент США Барак Обама перед уходом с должности в декабре прошлого года ввел новые санкции в отношении России. В Москве причастность к кибератакам отвергли.
Между тем слушания о влиянии России на президентские выборы, начатые Палатой представителей Конгресса США, фактически оказались сорваны. Демократы в Конгрессе обвинили ведущего расследование главу комитета по разведке республиканца Девина Нунеса в сговоре с командой президента Дональда Трампа, потребовали его отставки и независимого расследования.
Подробнее — в материале «Ъ» «Конгресс США недослушал Россию».
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