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Белый дом прокомментировал неловкий инцидент с Трампом и премьером Черногории
Фото: Matt Dunham / AP
Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал неловкий инцидент между Дональдом Трампом и премьер-министром Черногории Душко Марковичем в ходе саммита стран НАТО в Брюсселе.
Как сообщает издание USA Today, Спайсер выразил недоумение, заявив, что не видел видеозаписи.
"Я не видел этого видео", — приводит издание слова представителя Белого дома.
При этом он предположил, что Трамп мог так поступить, следуя схеме расстановки лидеров стран-членов НАТО для фотографии, определенной заранее.
Напомним, ранее в сеть попало видео, где видно, как в ходе осмотра здания новой штаб-квартиры НАТО, который провел генсек альянса Йенс Столтенберг, президент США Дональд Трамп резко отодвинул стоявшего перед ним Душко Марковича в сторону. Видеозапись вызвала недоумение у многих пользователей интернета.
Экспресс-саммит государств и правительств стран НАТО, посвященный требованиям США, прошел в Брюсселе в четверг. На нем было принято решение о вступлении альянса в коалицию по борьбе с "Исламским государством", а также о подготовке планов по увеличению оборонных расходов, передает РИА Новости.
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