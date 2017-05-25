Трамп назвал терроризм, миграцию и Россию в числе угроз для НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал терроризм, миграцию и "угрозу со стороны РФ" в числе угроз для НАТО

"НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга", — сказал Трамп, выступая в Брюсселе.

Речь президента США транслировали американские телеканалы.

В четверг в Брюсселе проходит краткий саммит НАТО, для участия в котором в бельгийскую столицу прибыл президент США Дональд Трамп.