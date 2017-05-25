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Трамп назвал терроризм, миграцию и Россию в числе угроз для НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал терроризм, миграцию и "угрозу со стороны РФ" в числе угроз для НАТО.
"НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга", — сказал Трамп, выступая в Брюсселе.
Речь президента США транслировали американские телеканалы.
В четверг в Брюсселе проходит краткий саммит НАТО, для участия в котором в бельгийскую столицу прибыл президент США Дональд Трамп.
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