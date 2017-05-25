СМИ: от рукопожатия Трампа и Макрона у них свело челюсти

Как отмечает агентство, «лидеры схватили друг друга за руки так крепко, что их костяшки побелели, челюсти, казалось, сжались».

После этого Трамп, наконец, сдался, его пальцы расслабились, а Макрон всё еще продолжал крепко сжимать руку американского лидера.

После встречи Трампа и Макрона жда обед с филе телятины и бельгийским шоколадным муссом.