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СМИ: от рукопожатия Трампа и Макрона у них свело челюсти
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обменялся первым рукопожатием со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном во время их первого знакомства на встрече государств — членов НАТО в столице Бельгии Брюсселе, сообщает в четверг, 25 мая, Reuters.
Как отмечает агентство, «лидеры схватили друг друга за руки так крепко, что их костяшки побелели, челюсти, казалось, сжались».
После этого Трамп, наконец, сдался, его пальцы расслабились, а Макрон всё еще продолжал крепко сжимать руку американского лидера.
После встречи Трампа и Макрона жда обед с филе телятины и бельгийским шоколадным муссом.
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