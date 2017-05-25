Журналист сообщил о гибели командира батальона «Хулиган» ополчения ЛНР

В Донбассе погиб командир батальона «Хулиган» Владимир Цвях (позывной Комбат). Об этом сообщил журналист телеканала «Россия-1» Александр Рогаткин в своем аккаунте в Facebook.

«Погиб Володя Цвях — легендарный комбат. На передовой, вместе с командиром своей разведки», — написал Рогаткин.

Официального подтверждения гибели Цвяха от властей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) не поступало. О смерти командира также говорится в группе «Новости ЛНР» во «ВКонтакте».

«Ты всегда был на «передке», в бою не прятался за спинами бойцов, за что уважали и любили. Смелый, умный, честный...» — говорится в сообщении.

В одном из интервью Цвях заявлял, что поведет своих бойцов «дальше – в Харьков, Киев, Львов», если «не успокоятся украинские войска». Ополченец подчеркивал, что не хочет воевать с призывниками Вооруженных сил Украина и добавлял: «Для меня интересно повоевать с «Айдаром», «Донбассом», «Днепром» (отряды украинских ультраправых группировок – прим. Рамблер).

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Донецкой и Луганской областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористические операцию (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек.