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СМИ: Трамп заявил доверенным лицам о выводе США из соглашения о климате
Президент США Дональд Трамп сообщил своим доверенным лицам о планах вывести страну из Парижского соглашения о климате, передает Axios со ссылкой на источники.
Отмечается, что среди данных лиц — глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.
Ранее президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что примет окончательное решение о роли США в Парижском соглашении по климату на следующей неделе.
Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, перед окончанием саммита G7 на Сицилии заявила, что переговоры лидеров "большой семерки" по климату завершились "очень неудовлетворительно".
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