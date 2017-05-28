СМИ: Трамп заявил доверенным лицам о выводе США из соглашения о климате

Президент США Дональд Трамп сообщил своим доверенным лицам о планах вывести страну из Парижского соглашения о климате, передает Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что среди данных лиц — глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт

Ранее президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что примет окончательное решение о роли США в Парижском соглашении по климату на следующей неделе.