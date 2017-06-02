Трамп объяснил зарубежным лидерам решение отказаться от Парижского соглашения

Трамп поблагодарил всех четырех лидеров за «откровенные, предметные дискуссии» по этому вопросу на протяжении первых месяцев его пребывания на посту.

Он также заверил своих зарубежных коллег, что «Америка по-прежнему привержена трансатлантическому альянсу и решительным усилиям по защите окружающей среды».

Трамп отметил, что США добились значительных успехов в сокращении выбросов и способствуют развитию технологий экологически чистой энергетики. По его словам, Соединенные Штаты при его администрации станут самой чистой и экологически чистой страной на Земле.

«Все лидеры согласились продолжить диалог и активизировать в будущем сотрудничество по экологическим и другим вопросам», — отмечается в пресс-релизе.